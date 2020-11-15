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Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о референдуме, - Стефанчук

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 00:45
Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о референдуме, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Верховная рада Украины на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроекта о народовластии через референдум. Всего на пленарной неделе планируется рассмотреть более 100 законодательных актов.

Об этом сообщил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в видеообращении в Facebook.

Отдельное внимание парламент намерен уделить законопроекту об "инвестиционных нянях", которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов.

Также будут рассматриваться законопроекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, о защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность, и ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как писало РБК-Украина, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

Отметим также, первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в середине сентября заявил, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.

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