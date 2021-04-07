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Рада на следующей неделе работает в усиленном режиме: известна повестка

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 20:31
Рада на следующей неделе работает в усиленном режиме: известна повестка Фото: заседание Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме. В первой половине дня будут проходить пленарные заседания, а после обеда во вторник и четверг - внеочередные.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

"Всю следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме! До обеда - пленарные заседания. После обеда во вторник и четверг - внеочередные заседания", - написала нардеп.

Гришина отметила, что депутаты продолжат рассматривать правки по земельному законопроекту №2194. Кроме того, на внеочередных заседаниях на следующей неделе планируется обсудить следующие проекты:

  • №5014 об отмене обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО для учеников 11 класса;
  • № 5138-1 о переносе трансформации санаторных школ на год - до июля 2022;
  • №4535 о реформе института старост;
  • №4651 об ограничении/лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларациях;
  • №4540 штрафы для тех, кто нарушает правила самоизоляции;
  • №4475; №4398, №4399 о защите украинцев, у которых есть долги по валютным кредитам.

Напомним, Верховной раде предлагают одобрить законопроект №5308, который предусматривает присоединение Государственного ипотечноего учреждения к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

РБК-Украина в конце марта сообщало о разрабатываемом в Верховной Раде законопроекта об отзыве народных депутатов. Документ входит в пакет законов о народовластии.

Отметим, первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о всеукраинском референдуме. Глава государства уже не может его ветировать.

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