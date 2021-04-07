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Рада наступного тижня працює в посиленому режимі: відомий порядок

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 20:31
Рада наступного тижня працює в посиленому режимі: відомий порядок Фото: засідання Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наступний тиждень Верховна Рада працює в посиленому режимі. В першій половині дня проходитимуть пленарні засідання, а після обіду у вівторок і четвер - позачергові.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

"Весь наступний тиждень Верховна Рада працює в посиленому режимі! До обіду - пленарні засідання. Після обіду у вівторок і четвер - позачергові засідання", - написала нардеп.

Гришина відзначила, що депутати продовжать розглядати правки по земельному законопроекту №2194. Крім того, на позачергових засіданнях наступного тижня планується обговорити наступні проекти:

  • №5014 про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації в форматі ЗНО для учнів 11 класу;
  • № 5138-1 про перенесення трансформації санаторних шкіл на рік - до липня 2022;
  • №4535 про реформу інституту старост;
  • №4651 про обмеження / позбавлення волі за недостовірне декларування і брехня в деклараціях;
  • №4540 штрафи для тих, хто порушує правила самоізоляції;
  • №4475; №4398, №4399 про захист українців, у яких є борги за валютними кредитами.

Нагадаємо, Верховній раді пропонують схвалити законопроект №5308, який передбачає приєднання Державного іпотечноего установи до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ( "Укрфінжілье").

РБК-Україна в кінці березня повідомляло про розроблюваний у Верховній Раді законопроекту про відкликання народних депутатів. Документ входить в пакет законів про народовладдя.

Відзначимо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про всеукраїнський референдум. Глава держави вже не може його ветувати.

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