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Рада на следующей неделе может принять закон о статусе пропавших без вести, - нардеп

НовостиПолитика    15.06.2018 - 14:09
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Геращенко убеждена, что на следующей неделе в парламенте будет зарегистрирован новый законопроект о гуманитарном разминировании

Верховная рада Украины на следующей неделе может принять закон о статусе пропавших без вести. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Как сообщила Геращенко, сегодня она провела встречу с директором по вопросам Европы Генерального директората Еврокомиссии Жан-Луи де Броувером, который занимается вопросами Украины и обсудила с ним ситуацию на Донбассе и работу минских групп.

"Выразила убеждение, что уже на следующей неделе парламент примет закон о статусе пропавших без вести и что, наконец, будет зарегистрирован новый законопроект о гуманитарном разминированим, который будет учитывать в том числе хорватский опыт. По крайней мере, я приложу для продвижения этих законов все усилия", - отметила она.

 

Уже в Киеве. Утром встретилась с Директором по вопросам Европы ГД Еврокомиссии Же.-Л. где Броувером, который занимается...

Опубликовано Iryna Gerashchenko 15 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект № 5435 "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Верховная Рада, пропавшие без вести  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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