Рада наступного тижня може прийняти закон про статус зниклих безвісти, - нардеп

Геращенко переконана, що наступного тижня у ВРУ буде зареєстровано новий законопроект про гуманітарне розмінування
Верховна рада України наступного тижня може прийняти закон про статус зниклих безвісти. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.
Як повідомила Геращенко, сьогодні вона провела зустріч з директором з питань Європи Генерального директорату Єврокомісії Жан-Луї де Броувером, який займається питаннями України та обговорила з ним ситуацію на Донбасі та роботу мінських груп.
"Висловила переконання, що вже наступного тижня парламент прийме закон про статус зниклих безвісти й що, нарешті, буде зареєстровано новий законопроект про гуманітарне розмінування, який враховуватиме в тому числі хорватський досвід. Принаймні, я докладу для просування цих законів всіх зусиль", - зазначила вона.
Вже в Києві. Зранку зустрілася з Директором з питань Європи ГД Єврокомісії Ж.-Л. де Броувером, який опікується...Опубліковано Iryna Gerashchenko 15 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентський комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект № 5435 "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".