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Рада скасувала мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті

Фото: Рада виправила помилку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер українців, які загинули на фронті або зник без вісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт №11391 в цілому схвалили 310 депутатів.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Раніше в Міноборони підтримали цей проєкт. Суть в тому, що до квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Проте подальшими змінами до цієї статті слова "(неповнорідний) брат/сестра" були вилучені.

Нагадаємо, у травні 2024 року три чверті (77%) українців заявили про втрату друзів внаслідок війни. Крім того, 22% опитаних повідомили, що втратили члена сім'ї.

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