Рада схвалила легалізацію медичного канабісу за основу: що це означає

Законопроект ухвалено за основу 268 голосами.

Судячи з назви, він покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета - створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Передбачається обмежена легалізація канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканабінолу (ТГК) - першого та єдиного на сьогодні канабіноїду, дозволеного для медичного застосування в деяких країнах.

Зазначимо, препарати на основі синтетичного ТГК використовуються у низці західних країн для усунення побічних ефектів хіміотерапії при раку. Дослідження підтверджують, що вони можуть бути ефективними при глаукомі, синдромі Туретта, шизофренії, різноманітних психозах, фантомних болях, нейропатичному болю та деяких інших захворюваннях.

Навіщо легалізація медичного канабісу українцям

Як йдеться у пояснювальній записці, в Україні відсутнє регулювання у сфері поводження з речовинами, що належать до наркотичних та психотропних, але при цьому необхідних для надання якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги в одужанні від складних хвороб.

В Україні це питання особливо актуальне для таких категорій:

діти з епілепсією

онкохворі

хворі, які потребують паліативної допомоги (при невиліковних хворобах)

ветерани війни з ПТСР

Чинне законодавство забороняє будь-яку діяльність щодо канабісу, його смоли, екстрактів та настоянок, а також ТГК. У контексті легалізації коноплі йдеться виключно про канабіс із допустимою концентрацією ТГК. Її ступінь ще належить встановити Кабінету міністрів.

Терапевтичний ефект та світовий досвід

Зміни розроблені на основі міжнародних досліджень та напрацювань. Терапевтичний ефект канабідіолу (КБД) підтверджено також висновками профільних міжнародних установ.

Наприклад, Експертний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань наркотичної залежності у 2018-2019 роках опублікував звіти, в яких на підставі даних доклінічних та клінічних досліджень дійшов висновку, що КБД не є психоактивною речовиною, не призводить до стану наркотичного сп'яніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів, але при цьому має значний терапевтичний потенціал.

Негативний вплив при регулярному вживанні у великих дозах можуть мати лише сорти конопель, які містять від 1% ТГК у двох третинах сухої маси суцвіть. У той же час встановлено, що високі дози орального споживання КБД не викликають ТГК-подібних ефектів і не спричиняють жодних змін у психомоторних функціях організму.

На сьогодні немає доказів звикання людини до жодного з фітоканабіноїдів крім ТГК.

Міжнародний комітет з контролю за наркотиками при ООН у звіті від 2019 року наголошував на необхідності доступності ліків, що містять наркотичні речовини, відповідно до вимог міжнародного права. А це в свою чергу включає дозвіл на використання конопель у медичних та науково-дослідних цілях.

Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності у 2018 році оновив рекомендації щодо використання конопель у медицині. Такі висновки дали поштовх до легалізації застосування канабісу в медичних та наукових цілях.

Його використання у медицині дозволено у 56 країнах світу, серед яких Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада.

Станом на сьогодні українські вчені не можуть вільно досліджувати канабіноїди через законодавчі обмеження.

Прогноз результатів

Автори законопроекту вважають, що легалізація медичного канабісу:

забезпечить доступ українських пацієнтів до ліків на основі канабісу

сприятиме розвитку медичної науки та фармацевтичної галузі (через клінічні випробування препаратів на основі канабісу)

дозволить вирощувати коноплі з дозволеною кількістю наркотичних речовин

сприятиме залученню міжнародних інвестицій у науку та промисловість України

Як контролюватимуть обіг медичної коноплі

Пропонується відстежувати обіг сортів рослин роду конопель (канабіс), продуктів переробки та ліків на їх основі шляхом:

маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції штрих-кодом

веденням електронного реєстру обліку їх переміщення

продажу препаратів виключно за призначенням лікаря за електронним рецептом

Де можна буде купити ліки на основі канабісу

Роздрібна торгівля здійснюватметься в аптеках за наявності ліцензії на цей вид діяльності.

Окремо наголошується, що виписування рецептів та реєстрація продажу здійснюватимуться лише в електронній формі через електронну систему охорони здоров'я.

Також законопроект передбачає заборону на імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів із канабісу до 2033 року. Обмеження не поширюється на готові лікарські препарати, які пройшли всі стадії виробництва.