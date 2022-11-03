Українські військові отримають право на 10-денну відпустку

Він передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, під час військового стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.

"Водночас, на практиці існує набагато більше випадків, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, і, навпаки, коли можливість побачити сім'ю, рідна важлива для військовослужбовця, особливо під час дії військового стану, ведення військових (бойових) дій", - йдеться в повідомленні. у документі.

Законопроект остаточно буде розглянуто у другому читанні.