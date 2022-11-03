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Українські військові отримають право на 10-денну відпустку

Фото: Рада схвалила 10-денні відпустки для військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховна рада прийняла за основу проект змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. За проголосували 330 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram депутата Ярослава Железняка.

Він передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, під час військового стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.

"Водночас, на практиці існує набагато більше випадків, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, і, навпаки, коли можливість побачити сім'ю, рідна важлива для військовослужбовця, особливо під час дії військового стану, ведення військових (бойових) дій", - йдеться в повідомленні. у документі.

Законопроект остаточно буде розглянуто у другому читанні.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік. Документ загалом підтримали 295 депутатів. Якими будуть витрати на безпеку та оборону, читайте тут.

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