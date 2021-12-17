UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины соберется 17 декабря на внеочередное заседание. Нардепы рассмотрят вопрос отсрочки применения кассовых аппаратов малым бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

Речь идет о законопроекте №6376.

"По требованию 155 народных депутатов, сегодня будет созвано внеочередное заседание для рассмотрения вопроса отсрочки применения РРО малым бизнесом", - сообщил Качура.

Отметим, в Украине проходили ряд протестов малых предпринимателей, требовавших от парламентариев принятия законопроекта №6376, предусматривающего отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада