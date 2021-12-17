Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Верховная рада Украины соберется 17 декабря на внеочередное заседание. Нардепы рассмотрят вопрос отсрочки применения кассовых аппаратов малым бизнесом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
Речь идет о законопроекте №6376.
"По требованию 155 народных депутатов, сегодня будет созвано внеочередное заседание для рассмотрения вопроса отсрочки применения РРО малым бизнесом", - сообщил Качура.
Отметим, в Украине проходили ряд протестов малых предпринимателей, требовавших от парламентариев принятия законопроекта №6376, предусматривающего отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.