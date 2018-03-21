Рада сегодня ратифицирует соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией

Верховная рада Украины на пленарном заседании 21 марта 2018 года ратифицирует соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

В частности, нардепы намерены ратифицировать генеральное соглашение с правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны, а также с правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок. Кроме того, запланирована ратификация законопроекта о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Также во втором чтении парламент может рассмотреть законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена, а также постановление о защите прав вынужденных внутренних переселенцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада запретила ношение оружия в здании парламента. Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.