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Рада сьогодні ратифікує угоди про військову співпрацю з Польщею та Румунією

НовиниПолітика    21.03.2018 - 08:39
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи також можуть прийняти закон про установу бізнес-омбудсмена

Верховна рада України на пленарному засіданні 21 березня 2018 року ратифікує угоди про військову співпрацю з Польщею та Румунією. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Зокрема, нардепи мають намір ратифікувати генеральну угоду з урядом Польщі про співробітництво в сфері оборони, а також з урядом Румунії про співробітництво в сфері військових перевезень. Крім того, запланована ратифікація законопроекту про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Також у другому читанні парламент може розглянути законопроект про установу бізнес-омбудсмена, а також постанову про захист прав вимушених внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада заборонила носіння зброї в будівлі парламенту. Забороні підлягають усі види зброї і боєприпасів, а також імітаційне та навчальне озброєння.

 

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Темы: Засідання Ради    Теги: Польша, Румыния, Верховна Рада
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