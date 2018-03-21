Рада сьогодні ратифікує угоди про військову співпрацю з Польщею та Румунією

Верховна рада України на пленарному засіданні 21 березня 2018 року ратифікує угоди про військову співпрацю з Польщею та Румунією. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Зокрема, нардепи мають намір ратифікувати генеральну угоду з урядом Польщі про співробітництво в сфері оборони, а також з урядом Румунії про співробітництво в сфері військових перевезень. Крім того, запланована ратифікація законопроекту про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Також у другому читанні парламент може розглянути законопроект про установу бізнес-омбудсмена, а також постанову про захист прав вимушених внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада заборонила носіння зброї в будівлі парламенту. Забороні підлягають усі види зброї і боєприпасів, а також імітаційне та навчальне озброєння.