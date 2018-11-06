Рада сьогодні розгляне закон про гуманітарне розмінування на Донбасі

Фото: засідання Ради (РБК-Україна, Анастасія Свєтлєвська)

ВР розгляне включення до порядку денного закону про зміни до Податкового кодексу, необхідного для прийняття держбюджету-2019

Верховна рада України у вівторок, 6 листопада, на пленарному засіданні розгляне законопроекти про протимінну діяльність в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт українського парламенту.

Парламентарі також розглянуть законопроект №8361 про прилеглу зону України, №6777 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону.

Рада також розгляне у другому читанні законопроект №7060 про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності та №3157 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками.

Нардепи планують розглянути і ряд питань щодо перейменування населених пунктів.

Крім того, Рада розгляне включення до порядку денного проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України, який необхідний для прийняття державного бюджету на 2019 рік, та законопроект про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, який передбачає онлайн-реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, глава Верховної ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради в понеділок заявив, що на цьому тижні Верховна рада зможе розглянути законопроекти про гуманітарне розмінування і зміни до Податкового кодексу України. За словами голови ВР, у вівторок Рада почне роботу з блоку питань нацбезпеки і оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко заявила, що законопроект про гуманітарне розмінування допоможе Україні посилити діалог з країнами НАТО.