Рада сегодня рассмотрит изменения в закон о высшем образовании

В Раде сегодня также сегодня пройдет час вопросов к правительству

Верховная рада Украины сегодня заслушает представителей Кабинета министров, а также рассмотрит изменения в закон о высшем образовании. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, после часа вопросов к правительству нардепы намерены рассмотреть законопроект о внесении изменения в статью 44 закона о высшем образовании. Предполагается, что его принятие позволит детям, которые лишены родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема наравне с детьми-сиротами.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть увеличение размера именных стипендий Верховной рады Украины для студентов высших учебных заведений.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада не проголосовала за отсрочку е-декларирования общественных активистов.