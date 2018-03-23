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Рада сегодня рассмотрит изменения в закон о высшем образовании

НовостиПолитика    23.03.2018 - 09:07
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В Раде сегодня также сегодня пройдет час вопросов к правительству

Верховная рада Украины сегодня заслушает представителей Кабинета министров, а также рассмотрит изменения в закон о высшем образовании. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, после часа вопросов к правительству нардепы намерены рассмотреть законопроект о внесении изменения в статью 44 закона о высшем образовании. Предполагается, что его принятие позволит детям, которые лишены родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема наравне с детьми-сиротами.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть увеличение размера именных стипендий Верховной рады Украины для студентов высших учебных заведений.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада не проголосовала за отсрочку е-декларирования общественных активистов.  

 

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Темы: Заседание Рады    Теги: Кабинет Министров Украины, образование, Верховная Рада
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