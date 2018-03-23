Рада сьогодні розгляне зміни до закону про вищу освіту

У Раді сьогодні також сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Верховна рада України сьогодні заслухає представників Кабінету міністрів, а також розгляне зміни до закону про вищу освіту. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Зокрема, після години запитань до уряду нардепи мають намір розглянути законопроект про внесення зміни до статті 44 закону про вищу освіту. Передбачається, що його прийняття дозволить дітям, які позбавлені батьківського піклування, брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в межах встановлених квот прийому нарівні з дітьми-сиротами.

Крім того, парламент планує розглянути збільшення розміру іменних стипендій Верховної ради України для студентів вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада не проголосувала за відстрочку е-декларування громадських активістів.