Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада сьогодні розгляне зміни до закону про вищу освіту

НовиниПолітика    23.03.2018 - 09:07
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

У Раді сьогодні також сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Верховна рада України сьогодні заслухає представників Кабінету міністрів, а також розгляне зміни до закону про вищу освіту. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Зокрема, після години запитань до уряду нардепи мають намір розглянути законопроект про внесення зміни до статті 44 закону про вищу освіту. Передбачається, що його прийняття дозволить дітям, які позбавлені батьківського піклування, брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в межах встановлених квот прийому нарівні з дітьми-сиротами.

Крім того, парламент планує розглянути збільшення розміру іменних стипендій Верховної ради України для студентів вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада не проголосувала за відстрочку е-декларування громадських активістів.

 

Рада визнала нелегітимними вибори президента РФ в Криму
Темы: Засідання Ради    Теги: Кабінет Міністрів України, Освіта, Верховна Рада
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top