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Рада сегодня рассмотрит госбюджет-2022: что еще в повестке дня нардепов

Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты Украины сегодня рассмотрят проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Законопроект рассмотрят в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на повестку дня Рады.

Рада рассмотрит законопроект 6000 о государственном буджет на 2022 год, а также законопроект 6062 относительно изменений в Бюджетный кодекс.

Что еще в повестке дня нардепов:

  • законопроект об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (5230),
  • законопроект об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (2234),
  • законопроект об установлении праздничного дня - Дня украинской государственности (5864),
  • законопроект об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630),
  • законопроект о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (6121),
  • законопроект по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (5433).
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