Рада сегодня рассмотрит госбюджет-2022: что еще в повестке дня нардепов
Народные депутаты Украины сегодня рассмотрят проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Законопроект рассмотрят в первом чтении.
Рада рассмотрит законопроект 6000 о государственном буджет на 2022 год, а также законопроект 6062 относительно изменений в Бюджетный кодекс.
Что еще в повестке дня нардепов:
- законопроект об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (5230),
- законопроект об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (2234),
- законопроект об установлении праздничного дня - Дня украинской государственности (5864),
- законопроект об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630),
- законопроект о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (6121),
- законопроект по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (5433).