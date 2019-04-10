Рада сегодня продолжит вносить правки в "языковой закон"

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

По "языковому закону" прошли более 1500 правок

Верховная рада Украины на пленарном заседании 10 апреля продолжит рассмотрение "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

В повестке дня Верховной рады на 10 апреля значится только рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (второе чтение).

Напомним, вчера фракция БПП предложила отозвать поправки к "языковому закону" и выразила готовность голосовать за документ в редакции профильного комитета.

"Если авторы поправок снимут свои замечания... Если они имеют право отозвать их... если они будут отозваны, то мы сможем проголосовать уже буквально в четверг. Если нет - этот процесс затянется. Но мы готовы голосовать за этот закон в редакции комитета", - сказал замглавы БПП, народный депутат Сергей Березенко.

Отметим, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что "языковой закон" может быть не проголосован до 21 апреля из-за того, что часть народных депутатов находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он также отметил, что закон "О функционировании украинского языка" должен быть принят независимо от результатов выборов.