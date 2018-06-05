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Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    05.06.2018 - 08:51
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы могут включить в повестку дня еще ряд законопроектов

Верховная рада Украины на пленарном заседании 5 июня 2018 года продолжит во втором чтении рассматривать законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Кроме того, на сегодня запланировано повторное рассмотрение с предложениями президента закона о частной детективной (розыскной) деятельности. Также нардепы могут включить в повестку дня законопроекты о внесении изменений в закон о публичных закупках, изменений в госбюджет для финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, а также в закон о борьбе с терроризмом относительно основ социальной защиты заложников.

Напомним, ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Рада выйдет на голосование по антикоррупционному суду в четверг, 7 июня.

"По количеству авторов поправок очень трудно просчитать, но так получается, что завтра (5 июня, - ред.) мы не успеем пройти все правки. Наверное, будет наиболее эффективно, чтобы в четверг, когда будет наибольшая концентрация депутатов в зале, мы смогли перейти к голосованию", - отметил Парубий.

Нардепы прошли тысячу поправок к законопроекту об антикоррупционном суде
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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