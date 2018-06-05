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Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    05.06.2018 - 08:51
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи можуть включити до порядку денного ще ряд законопроектів

Верховна рада України на пленарному засіданні 5 червня 2018 року продовжить у другому читанні розглядати законопроект про Вищий антикорупційний суд. Відповідна повістка дня опублікована на сайті парламенту.

Крім того, на сьогодні заплановано повторний розгляд з пропозиціями президента закону про приватну детективну (розшукову) діяльність. Також нардепи можуть включити до порядку денного законопроекти про внесення змін до закону про публічні закупівлі, змін до держбюджету для фінансового забезпечення державного сектора вугільної галузі, а також до закону про боротьбу з тероризмом щодо основ соціального захисту заручників.

Нагадаємо, раніше спікер українського парламенту Андрій Парубій заявив, що Рада вийде на голосування щодо антикорупційного суду у четвер, 7 червня.

"За кількістю авторів поправок дуже важко прорахувати, але так виходить, що завтра (5 червня, - ред.) ми не встигнемо пройти всі правки. Напевно, буде найбільш ефективно, щоб в четвер, коли буде найбільша концентрація депутатів в залі, ми змогли перейти до голосування", - зазначив Парубій.

Нардепи пройшли тисячу поправок до законопроекту про антикорупційний суд
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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