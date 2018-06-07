Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада сьогодні може ухвалити закон про антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 08:38
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Крім того, нардепи можуть визначити представника Ради в комісії з аудиту НАБУ

Верховна рада України на пленарному засіданні 7 червня може прийняти закон про Вищий антикорупційний суд. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Крім того, у порядку денному значиться визначення кандидатури від Верховної ради до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Також нардепи можуть ратифікувати угоду з Францією про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні; розглянути зміни до деяких законів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Ради Андрій Парубій проведе нараду з головами фракцій щодо антикорупційного суду. На нараді мають узгодити ключову правку про право вето ради міжнародних експертів.

 

Рада проголосує за проект про антикорупційний суд у четвер до обіду, - Парубій
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top