Рада сьогодні може ухвалити закон про антикорупційний суд

Крім того, нардепи можуть визначити представника Ради в комісії з аудиту НАБУ

Верховна рада України на пленарному засіданні 7 червня може прийняти закон про Вищий антикорупційний суд. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Крім того, у порядку денному значиться визначення кандидатури від Верховної ради до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Також нардепи можуть ратифікувати угоду з Францією про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні; розглянути зміни до деяких законів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Ради Андрій Парубій проведе нараду з головами фракцій щодо антикорупційного суду. На нараді мають узгодити ключову правку про право вето ради міжнародних експертів.