Рада назначила дату инаугурации Зеленского: онлайн

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Раде зарегистрировано 8 проектов постановлений об инаугурации Зеленского

Вопрос инаугурации Владимира Зеленского сегодня был вынесен на голосование в Верховной раде Украины. Подробнее о том, как проходит голосование - в материале РБК-Украина.

11:11 Таким образом, Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

11:10 Постановление №10270 - 19 мая в 11:00 - получило 207 голосов.

Постановление №10270-1 - 19 мая в 10:00 - получило 158 голосов.

Постановление №10270-2 - 20 мая 10:00 - получило 315 голосов.

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

11:00 Рада рассмотрит такие даты инаугурации: 17, 19, 20, 26 мая.

10:42 Как отметил спикер Рады Андрей Парубий, рассмотрение будет проходить следующим образом: выступление авторов постановлений, выступление от комитета, обсуждение и голосование.

"Я буду предлагать, чтобы мы рассмотрели по сокращенной процедуре", - отметил Парубий.

Нардепы поддержали рассмотрение по сокращенной процедуре.

Выступая нардеп Сергей Мищенко, который первым подал постановление об инаугурации, отметил, что предлагает изменить время проведения с 10:00 на 11:00 19 мая.

Нардеп Андрей Тетерук отозвал свой проект постановления, которым предлагал назначить инаугурацию на 28 мая. Он заявил, что поддерживает дату 20 мая.

10:28 Рада начала рассматривать постановления об инаугурации Зеленского. На данный момент в Раде выступают авторы постановлений.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Вадим Денисенко, на заседании фракции "Блока Петра Порошенко" было принято решение голосовать за проведение инаугурации новоизбранного президента 20 мая.

"Люди будут голосовать так как хотят, но официально фракция приняла решение голосовать за 20 число", - заявил Денисенко.

В свою очередь заместитель главы фракции Сергей Березенко заявил, что часть фракции будет также голосовать за 19 мая.

"Мы будем точно голосовать за инаугурацию. Большая часть за 19-ое число, и подавляющее большинство фракции - за 20 число. Есть одна проблема, связанная с 19 мая. Это чествование памяти жертв политических репрессий. Это принципиальная позиция части наших депутатов. За 20 проголосовали все единогласно, поэтому мы за это будем голосовать", - пояснил он.

В свою очередь, лидер "Самопомочи" Адрей Садовый в Facebook сообщил, что "Самопомич" поддержит проект постановления с датой инаугурации 19 мая. Он отметил, что эта дата была предложена новоизбранным президентом.

В Раде зарегистрировано 8 проектов постановлений об инаугурации Зеленского

В Верховной раде на данный момент зарегистрировано восемь проектов постановлений о проведении инаугурации Владимира Зеленского.

Так, 3 мая было зарегистрировано постановление нардепа Сергея Мищенко об инаугурации Зеленского в 10:00 19 мая. Еще одно постановление (нардепа Виктора Балоги) было зарегистрировано 6 мая, в нем также указана дата 19 мая в 10:00. Еще два постановления было зарегистрировано 7 мая. В частности, нардеп Виталий Куприй предложил провести инаугурацию 20 мая в 10:00. Нардеп Сергей Каплин в своем проекте постановления предлагает провести инаугурацию в два этапа: первый - 19 мая в парламенте, а второй - 3 июня - на НСК "Олимпийский".

10 мая нардеп Александр Сугоняко подал в Раду свой проект постановления, в котором предложил провести инаугурацию 1 июня в 10:00. Вместе с тем, уже 11 мая документ был отозван.

13 мая нардеп Виталий Куприй подал еще один проект постановления, в котором датой инаугурации предлагается определить 26 мая в 10:00.

Еще два проекта постановления были поданы в Раду 14 мая. Так, нардеп Владимир Куренной предлагает провести инаугурацию 17 мая в 10:00, а инаугурацию 28 мая в 10:00 предлагает провести группа нардепов, среди которых Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак, Алексей Мушак.

В ходе заседания 15 мая регламентный комитет Рады рассмотрел проекты постановлений об инаугурации Зеленского, признав их законными. При этом, и.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник отметил, что инаугурация в два этапа, как предлагает Каплин, не предусмотрена действующим законодательством, а голосование за назначение инаугурации на 17 и 28 мая должно проходить в два этапа, поскольку нужно будет внести изменения в повестку дня сессии.

Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая

4 мая избранный президент Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады, в ходе которой обсуждался вопрос инаугурации. В частности, Зеленский настаивал на дате 19 мая. Однако, по его словам, было много мнений и окончательное решение должно было быть принято на заседании Рады 14 мая.

Кроме того, 10 мая Зеленский записал видеообращение, в котором призвал парламент назначить дату инаугурации на 19 мая.

"Я обращаюсь к Верховной раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - сказал он.

Зеленский победил на выборах 2019

31 марта 2019 года в Украине состоялись очередные выборы президента Украины. Всего для участия в голосования свои кандидатуры подали 44 человека. Вместе с тем, пятеро из них, в установленный законом срок отозвали свои кандидатуры и украинцы выбирали среди 39 кандидатов. По результатам голосования никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. После подсчета голосов Центризбирком объявил о проведении повторного голосования. Во второй тур выборов вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко - именно за этих кандидатов проголосовало большинство украинцев.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. По результатам голосования победу на выборах одержал Зеленский, за которого проголосовали 13 541 530 украинцев (73,22%), тогда как за Порошенко свои голоса отдали 4 544 320 избирателей (24,45%).

Официальные результаты выборов ЦИК объявил 30 апреля, 3 мая, парламентская газета "Голос Украины" опубликовала официальные результаты президентских выборов в Украине. Согласно украинскому законодательству, после обнародования официальных результатов выборов Верховная рада должна назначить дату инаугурации, которая должна пройти в течение 30 дней (до 3 июня).