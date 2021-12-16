Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности за проявление антисемитизма

Народные депутаты Украины 16 декабря приняли за основу проект Закона об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Проголосовали "за" - 250, "против" -1, "воздержались" - 79, не голосовали - 36 народных избранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

"Законопроектом предусматривается нормировать положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействию антисемитизма в Украине", которым законодательно урегулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявления в Украине", - говорится в пояснительной записке.

В частности, законопроект предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Стоит отметить, что если закон будет принят в целом, то проявления антисемитизма будут наказываться штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.