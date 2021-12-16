Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности за проявление антисемитизма

Народные депутаты Украины 16 декабря приняли за основу проект Закона об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Проголосовали "за" - 250, "против" -1, "воздержались" - 79, не голосовали - 36 народных избранников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.
"Законопроектом предусматривается нормировать положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействию антисемитизма в Украине", которым законодательно урегулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявления в Украине", - говорится в пояснительной записке.
В частности, законопроект предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.
Стоит отметить, что если закон будет принят в целом, то проявления антисемитизма будут наказываться штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог во время третьего Kyiv Jewish Forum заявил, что мировое сообщество должно объединенными усилиями останавливать любые проявления нетерпимости, в том числе антисемитизма.