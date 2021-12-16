Рада зробила крок до введення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Народні депутати України 16 грудня прийняли за основу проект Закону про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Проголосували "за" - 250, "проти" - 1, "утрималися" - 79, не голосували - 36 народних обранців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради Україна.

"Законопроектом передбачається унормувати положення Кримінального кодексу відповідно до положень законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його прояву в Україні", - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, законопроект пропонує внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Варто зазначити, що якщо закон буде прийнятий в цілому, то прояви антисемітизму будуть каратися штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.