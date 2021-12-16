Рада зробила крок до введення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Народні депутати України 16 грудня прийняли за основу проект Закону про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Проголосували "за" - 250, "проти" - 1, "утрималися" - 79, не голосували - 36 народних обранців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради Україна.
"Законопроектом передбачається унормувати положення Кримінального кодексу відповідно до положень законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його прояву в Україні", - йдеться в пояснювальній записці.
Зокрема, законопроект пропонує внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Варто зазначити, що якщо закон буде прийнятий в цілому, то прояви антисемітизму будуть каратися штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час третього Kyiv Jewish Forum заявив, що світова спільнота має об'єднаними зусиллями зупиняти будь-які прояви нетерпимості, в тому числі антисемітизму.