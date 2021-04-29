Рада направила на доработку закон о создании базы ДНК в Украине
В Украине не смогли ввести государственную регистрацию геномной информации человека. Народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект №4265.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.
Документ поддержали за основу лишь 222 парламентария. За направление его на доработку проголосовали 249 нардепов.
Однако в такую базу ДНК не будут вносить данные всех украинцев подряд. ДНК будут брать лишь у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности.
Также забор предусмотрен и у лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеют неснятую/непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.
Если в расследовании фигурирует чье-то ДНК, это позволит быстро найти его по базе и вычислить преступника за короткий срок.
Документ предлагает установить механизм отбора биологических образцов лиц, добровольно поступающих или призванных на военную службу, и военнослужащих. При этом их информация будет не в базе Министерства внутренних дел, а в личной карточке каждого. Ожидается, что это поможет идентификации погибших или пропавших без вести.
Напомним, ранее глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский заверил, что массового забора ДНК не будет.
Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года стало известно, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Основные проблемы связаны с поиском пропавших без вести на оккупированных территориях.