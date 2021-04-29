Рада направила на доработку закон о создании базы ДНК в Украине

В Украине не смогли ввести государственную регистрацию геномной информации человека. Народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект №4265.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Документ поддержали за основу лишь 222 парламентария. За направление его на доработку проголосовали 249 нардепов.

Однако в такую базу ДНК не будут вносить данные всех украинцев подряд. ДНК будут брать лишь у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности.

Также забор предусмотрен и у лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеют неснятую/непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Если в расследовании фигурирует чье-то ДНК, это позволит быстро найти его по базе и вычислить преступника за короткий срок.

Документ предлагает установить механизм отбора биологических образцов лиц, добровольно поступающих или призванных на военную службу, и военнослужащих. При этом их информация будет не в базе Министерства внутренних дел, а в личной карточке каждого. Ожидается, что это поможет идентификации погибших или пропавших без вести.