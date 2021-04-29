Рада направила на доопрацювання закон про створення бази ДНК в Україні
В Україні не змогли запровадити державну реєстрацію геномної інформації людини. Народні депутати відправили на повторне перше читання законопроект №4265.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.
Документ підтримали за основу лише 222 парламентарії. За направлення його на доопрацювання проголосували 249 нардепів.
Однак у таку базу ДНК не будуть вносити дані всіх українців підряд. ДНК будуть брати лише в осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності.
Також забір передбачений і в осіб, які засуджені і відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту/непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, це дозволить швидко знайти його по базі і вирахувати злочинця за короткий термін.
Документ пропонує встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, що добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців. При цьому їхня інформація буде не в базі Міністерства внутрішніх справ, а в особистій картці кожного. Очікується, що це допоможе ідентифікації загиблих або зниклих безвісти.
Нагадаємо, раніше глава правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський запевнив, що масового забору ДНК не буде.
Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року стало відомо, що в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України. Основні проблеми пов'язані з пошуком зниклих безвісти на окупованих територіях.