Рада сделала шаг к обновлению корпоративного управления госпредприятиями

Закон расширяет полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов.

Предусмотрены ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, оплаты труда и вознаграждения руководителям ГП; назначение и увольнение с должностей руководителей хозяйственных структур.

На наблюдательные советы для всех без исключения государственных компаний возлагают ответственность за утверждение финпланов.

Назначение и увольнение руководителя ГК отнесли к исключительной компетенции наблюдательного совета. Планируется, что правительство будет согласовывать решения набсовета о назначении и увольнении с должностей руководителей государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми оно осуществляет.

Дивиденды будет утверждать субъект управления на основании предложения набсовета, предоставленной на основе государственной дивидендной политики.

Вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа будет происходить в соответствии с политикой о вознаграждении.

Политику вознаграждения руководителей государственных компаний будет утверждать КМУ.

Кабинет министров уполномочивают определять порядок оценки работы наблюдательных советов госкомпаний.