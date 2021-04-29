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Рада рекомендовала Кабмину вернуть льготный тариф на э/э возле АЭС

Автор: Александр Белоус

Верховная рада обратилась Кабинету министров с рекомендацией вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей 30-километровой зоны возле атомных электростанций. Льготы были отменены с 1 января 2021 года

Соответствующее решение было принято на заседании парламента 29 апреля, которое транслировалось на Youtube.

Постановлением рекомендуется Кабинету министров Украины безотлагательно, в течение четырнадцати календарных дней установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Постановление Верховной Рады набрало 311 голосов. Однако решение является рекомендательным и не является обязательным для выполнения правительством.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа за первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт·ч вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения действуют до 30 июня 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля, при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп. 1 кВт·ч, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн за 1 кВт·час.

Также с 1 января отменена норма о 30% скидке на электроэнергию для потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций.

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