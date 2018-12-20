ВР дозволила вузам здавати в оренду приміщення

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Освітнім установам надається можливість надавати в оренду нерухоме майно зокрема для забезпечення харчування студентів і викладачів

Парламент підтримав за основу і в цілому законопроект №9425 "Про внесення змін до статті 80 закону україни "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для роботи та отримання освіти. За його прийняття проголосували 238 нардепів, передає кореспондент РБК-Украина.

Автори проекту підкреслюють, що з січня 2018 року регіональні відділення Фонду державного майна по всій території держави, посилаючись на приписи частини 4 статті 80 закону "Про освіту" та враховуючи висновки Верховного суду, почали відмовляти суб’єктам підприємницької діяльності в укладенні і переукладенні договорів оренди для розміщення на території навчальних закладів - закладів громадського харчування (їдальнь, буфетів) та інших важливих соціально-побутових об’єктів. При цьому вказана наступна причина відмови: мета використання об’єкту оренди не відповідає освітньому призначенню.

Внаслідок цього суб’єктам підприємницької діяльності відмовлено в укладенні або в продовженні дії договорів оренди, що позбавило працівників та студентів вузів можливості харчуватися на території навчального закладу.

Також, як зазначають автори, уже існує ряд відмов орендарям, які надавали на території освітніх закладів послуги з ксерокопіювання та поліграфії (роздруківки), які у 21 столітті є невід’ємною частиною належного забезпечення та організації начального процесу, також відмовляють банкам у розміщенні банкоматів, міні-терміналів та терміналів самообслуговування на території освітніх закладів, що є неприпустимим.

У пояснювальній записці зазначається, що об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

У той же час, відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету міністрів, передбачено наявність у вищому навчальному закладі соціально-побутової інфраструктури, в тому числі пунктів харчування.

Крім того, згідно з частиною 5 статті 29 закон "Про освіту", наглядова (піклувальна) рада освітнього закладу має право сприяти залученню додаткових джерел фінансування, та згідно приписів статті 79, джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання.

"Основною метою законопроекту є забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти, організації і супроводження освітнього процесу та функціонування закладів освіти. Надавши можливість освітнім закладам шляхом надання в оренду нерухомого майна, яке перебуває на їх балансі, отримувати додаткові фінансові ресурси та створити необхідні соціально-побутові умови для працівників та студентів", - сказано у пояснювальній.

При цьому зазначається, що прийняття закону не потребує виділення додаткових коштів з держбюджету.

Нагадаємо, планується збільшення витрат держбюджету на вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації без статусу окремих юридичних осіб, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III - IV рівнів) в обсязі 862,4 млн гривень.