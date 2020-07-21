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Рада не разрешила Кабмину назначать директора Фонда соцстрахования

Украина, Вторник 21 июля 2020 16:25
Рада не разрешила Кабмину назначать директора Фонда соцстрахования
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Нардепы провалили соответствующий законопроект во втором чтении

Верховная рада провалила во втором чтении законопроект №2275, которым предусматривалось, что назначать директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования будет Кабинет министров. За документ проголосовали лишь 193 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

При этом направление проекта на повторное второе чтение в комитет поддержали лишь 209 парламентариев.

Этот документ предлагал, что назначать и увольнять директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования будет Кабмин по представлению министра социальной политики. Директор будет назначать трех заместителей по согласованию с главой Минсоцполитики.

Напомним, в конце мая комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде принять законопроект №2275 во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в декабре парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2275, за него проголосовали 250 нардепов.

Так, в конце ноября 2019-го Фонд соцстраха сообщил о прекращении перечисления средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам; в Минсоцполитики связали прекращение выплат с восстановлением в должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова.

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