Рада ратифицировала соглашение с НЕФКО о 30 млн евро кредита

Средства будут направлены на повышение энергоэффективности зданий госуниверситета

Парламент принял за основу и в целом законопроект №0184 "О ратификации Финансового соглашения (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией", передает корреспондент РБК-Украина.

После многих неудачных попыток документ поддержали 233 нардепа. Подчеркнем, что рассмотрение проекта происходило по полной процедуре.

Содержание законопроекта

Документом предусматривается ратификация финансового соглашения для обеспечения реализации проекта, который будет способствовать дальнейшему привлечению средств для осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности зданий государственных университетов, связанных с образовательным процессом.

"Предложенный проект имеет целью предоставить государственным учреждениям высшего образования - участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления", - подчеркивается в пояснительной записке.

Такой проект в высшем образовании для Украины впервые был предложен совместно с Европейским инвестиционным банком и поддержан НЕФКО.

Так, для реализации проекта "Высшее образование Украины" Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в сумме 120 млн евро. С украинской стороны предполагается софинансирование проекта в сумме 30 млн евро за счет средств госбюджета, университетов или из других источников.

"Ратификация соглашения с НЕФКО о предоставлении финансирования в размере 30 млн евро связана с соглашением с Европейским инвестиционным банком и обеспечивает полное финансирование проекта за исключением платежей, которые не могут быть профинансированы за счет кредитных средств", - поясняется в записке.

Указано, что заемщиком ресурсов будет выступать Украина в лице Министерства финансов, а ответственным исполнителем определено Министерство образования и науки. При этом конечными бенефициарами проекта будут высшие учебные госзаведения, соответствующие определенным в рамках реализации проекта критериям.

Финансовые условия предоставления кредита

Сумма кредита составляет 30 млн евро. При этом ставки процентов - плавающая ставка или фиксированная ставка на дату выборки; + маржа 3,41%. Льготный период составляет 5 лет, а общий период погашения кредита - 15 лет, включая льготный.

Оговаривается, что кредит будет погашаться раз в полгода равными долями к основной сумме долга или фиксированными платежами, состоящие из основной суммы долга и процентов. Количество траншей - до 30; а минимальная сумма транша – 1 млн евро.

Напомним, в марте сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 17,23 млн евро в рамках программы "Горизонт 2020" на реализацию научных и инновационных проектов.