Рада ратифікувала угоду з НЕФКО про 30 млн євро кредиту

Кошти будуть спрямовані на підвищення енергоефективності будівель держуніверситету

Парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №0184 "Про ратифікацію Фінансової угоди (проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією", передає кореспондент РБК-Україна.

Після багатьох невдалих спроб документ підтримали 233 нардепи. Підкреслимо, що розгляд проекту відбувався за повною процедурою.

Зміст законопроекту

Документом передбачається ратифікація фінансової угоди для забезпечення реалізації проекту, який сприятиме подальшому залученню коштів для здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності будівель державних університетів, пов'язаних з освітнім процесом.

"Запропонований проект має на меті надати державним установам вищої освіти - учасникам проекту допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг і ефективності використання енергії шляхом удосконалення їх інституційного потенціалу за рахунок різних заходів і робіт, спрямованих на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Такий проект у вищій освіті для України вперше був запропонований спільно з Європейським інвестиційним банком і підтриманий НЕФКО.

Так, для реалізації проекту "Вища освіта України" Європейський інвестиційний банк надав Україні кредит у сумі 120 млн євро. З української сторони передбачається співфінансування проекту в сумі 30 млн євро за рахунок коштів держбюджету, університетів або з інших джерел.

"Ратифікація угоди з НЕФКО про надання фінансування у розмірі 30 млн євро пов'язана з угодою з Європейським інвестиційним банком і забезпечує повне фінансування проекту за винятком платежів, які не можуть бути профінансовані за рахунок кредитних коштів", - пояснюється у записці.

Зазначено, що позичальником ресурсів виступатиме Україна в особі Міністерства фінансів, а відповідальним виконавцем визначено Міністерство освіти і науки. При цьому кінцевими бенефіціарами проекту будуть вищі навчальні держустанови, що відповідають певним у рамках реалізації проекту критеріям.

Фінансові умови надання кредиту

Сума кредиту становить 30 млн євро. При цьому ставки відсотків - плаваюча ставка або фіксована ставка на дату вибірки; + маржа 3,41%. Пільговий період становить 5 років, а загальний період погашення кредиту - 15 років, включаючи пільговий.

Обумовлюється, що кредит буде погашатися раз на півроку рівними частками до основної суми боргу або фіксованими платежами, що складаються з основної суми боргу і відсотків. Кількість траншей - до 30; а мінімальна сума траншу - 1 млн євро.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що Євросоюз виділить Україні 17,23 млн євро в рамках програми "Горизонт 2020" на реалізацію наукових та інноваційних проектів.