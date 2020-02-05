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Рада ратифікувала угоду з Литвою про співробітництво у сфері трудової міграції

Новини » Політика     05.02.2020 - 13:53
Рада ратифікувала угоду з Литвою про співробітництво у сфері трудової міграції
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За проект закону проголосували 324 нардепи

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0021 "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 324 нардепи.

"Метою прийняття акта є ратифікація угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції, вчиненої 07.12.2018. Досягнення мети можливе шляхом прийняття зазначеного проекту закону", - вказано у пояснювальній записці до проекту закону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в понеділок, 3 лютого, схвалив ратифікацію трьох угод з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Також Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №0032 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів".

Глава держави також схвалив законопроект №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво в сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки".

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