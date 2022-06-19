Рада ратифицировала отмену пошлин и квот в торговле с Британией

Верховная рада ратифицировала соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

Сообщается, что ратификацию поддержал 301 народный депутат. Соглашение будет действовать в течение 12 месяцев, но по договоренности между сторонами может быть продлена на новый срок.

Благодаря отмене ввозных пошлин и тарифных квот украинские производители смогут увеличить экспорт с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

В 2021 году товарооборот между странами вырос почти на 57% и составил 2,2 млрд долларов. В свою очередь, экспорт показал значительную динамику, прибавив +62% и превысив 1 млрд долларов.