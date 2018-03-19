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Рада рассмотрит в четверг представление ГПУ на задержание и арест Савченко, - Луценко

НовостиПолитика    19.03.2018 - 20:56
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

БПП также будет поддерживать законопроект о разрешении на осмотр вещей депутатов при входе в парламент

Верховная рада (ВР) Украины в четверг, 22 марта, рассмотрит представление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом после заседания фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко, сообщили в пресс-службе БПП.

Луценко напомнила, что генпрокурор просит депутатов разрешить привлечения Савченко к уголовной ответственности, еее задержание и арест.

"В среду будет рассматриваться вопрос на Комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество", - отметила Луценко.

Она также отметила, что наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешение на осмотр вещей депутатов при входе в парламент.

"Мы его (законопроект, ред.) уже зарегистрировали и будем поддерживать", - отметила Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины в среду, 21 марта 2018 года, рассмотрит представление на нардепа Надежду Савченко.

Отметим, 16 марта 2018 года регламентный комитет получил представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор Луценко внес в раду соответствующее представление 15 марта. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.

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Теги: Надежда Савченко
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