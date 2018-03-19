Рада розгляне у четвер подання ГПУ на затримання і арешт Савченко, - Луценко

Верховна рада (ВР) України у четвер, 22 березня, розгляне подання Генеральної прокуратури України (ГПУ) на затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Про це після засідання фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП) заявила представник президента у ВР Ірина Луценко, повідомили у прес-службі БПП.

Луценко нагадала, що генпрокурор просить депутатів дозволити притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт.

"У середу буде розглядатися питання на Комітеті. Генпрокурор буде в четвер. Фракція БПП буде голосувати за всі три позиції - зняття недоторканості, арешт і затримання. Відео, яке ви побачите на засіданні, шокують все суспільство", - зауважила Луценко.

Вона також зазначила, що наша фракція також буде підтримувати законопроект про дозвіл на огляд речей депутатів при вході в парламент.

"Ми його (законопроект, ред.) вже зареєстрували і будемо підтримувати", - відзначила Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України у середу, 21 березня 2018 року, розгляне подання на нардепа Надію Савченко.

Зазначимо, 16 березня 2018 року регламентний комітет отримав подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко. Генпрокурор Луценко вніс до ради відповідне подання 15 березня. До цього генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради.