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Рада рассмотрела 1871 поправку к законопроекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    06.06.2018 - 14:06
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Всего в законопроекте 1927 поправок

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрели 1871 поправку к законопроекту об антикоррупционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Итак, завтра мы начинаем рассмотрение законопроекта с поправки 1872. Уважаемые коллеги, время для работы завершено. Утреннее заседание объявляю закрытым", - отметил Парубий.

Всего в законопроекте 1927 поправок. При этом около 50 поправок были пропущены, к ним нардепы вернутся после прохождения всех правок, так как пропущенные касаются спорных вопросов по антикоррупционному суду, в частности полномочий совета международных экспертов.

Напомним, во вторник спикер ВР Андрей Парубий призвал народных депутатов присоединиться к работе над законопроектом об антикоррупционном суде на заседании комитета по вопросам правовой политики и правосудия в среду. "Прошу присоединиться всех заинтересованных лиц к работе комитета, чтобы на комитете разработать общие компромиссные позиции, чтобы в четверг, когда будем голосовать, исходили не из конфликтов, а из согласованных позиций", - подчеркивал глава парламента.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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