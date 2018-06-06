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Рада розглянула 1871 поправку до законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    06.06.2018 - 14:06
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Усього в законопроекті 1927 поправок

Депутати Верховної ради України розглянули 1871 поправку до законопроекту про антикорупційний суд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Отже, завтра ми розпочинаємо розгляд законопроекту з поправки 1872-ї. Шановні колеги, час для роботи завершений. Ранкове засідання оголошую закритим", - зазначив Парубій.

Всього в законопроекті 1927 поправок. При цьому близько 50 поправок були пропущені, до них нардепи повернуться після проходження усіх правок, так як пропущені стосуються спірних питань з антикорупційного суду, зокрема повноважень ради міжнародних експертів.

Нагадаємо, у вівторок спікер ВР Андрій Парубій закликав народних депутатів приєднатися до роботи над законопроектом про антикорупційний суд на засіданні комітету з питань правової політики і правосуддя у середу. "Прошу приєднатися всіх зацікавлених осіб до роботи комітету, щоб на комітеті розробити загальні компромісні позиції, щоб в четвер, коли будемо голосувати, виходили не з конфліктів, а з узгоджених позицій", - підкреслював глава парламенту.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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