Рада рассмотрела более 3 тысяч правок к земреформе, поддержали лишь одну

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 5 марта, рассмотрела уже более 3 тысяч поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. В сессионном зале была поддержана первая правка, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, депутатам осталось рассмотреть около тысячи правок ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Подчеркнем, нардепы поддержали правку под номером 3017, она носит технический характер. За нее проголосовали 244 депутата Рады.

Напомним, по состоянию на среду народные депутаты рассмотрели более 2500 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Парламент еще в начале февраля вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы в первый день рассмотрения, 6 февраля, блокировали президиум ВР.

Добавим также, в СН надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, о чем заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Стоит отметить, на этой неделе у парламентариев возникло два внеочередных заседания именно потому, что при рассмотрении закона о рынке земли они не могут рассматривать другие вопросы до завершения рассмотрения законопроекта №2178-10.