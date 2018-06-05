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Интервью

Рада рассмотрела 1,5 тыс. поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    05.06.2018 - 16:35
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Всего в законопроекте 1927 поправок

Верховная рада Украины рассмотрела полторы тысячи поправок к законопроекту об антикоррупционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в законопроекте 1927 поправок. Отметим, около 50 поправок были пропущены, к ним вернутся после прохождения всех правок, так как они касаются спорных вопросов по антикоррупционному суду, в частности полномочий совета международных экспертов.

"Есть небольшой блок поправок - с 690-й по 740-ю примерно поправку, где комитет не определился. Мы вернемся к ним в последний час, когда мы будем подходить уже к голосованию", - отмечала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос по совету международных экспертов пока не согласован.

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Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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