Рада розглянула 1,5 тис. поправок до законопроекту про антикорупційний суд

Усього в законопроекті 1927 поправок

Верховна рада України розглянула півтори тисячі поправок до законопроекту про антикорупційний суд, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в законопроекті 1927 поправок. Відзначимо, близько 50 поправок були пропущені, до них повернуться після проходження усіх правок, так як вони стосуються спірних питань з антикорупційного суду, зокрема повноважень ради міжнародних експертів.

"Є невеликий блок поправок - з 690-ї по 740-у приблизно поправку, де комітет не визначився. Ми повернемося до них в останню годину, коли ми будемо підходити вже до голосування", - відзначала перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що в законопроект про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджений.