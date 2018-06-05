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Рада розглянула 1,5 тис. поправок до законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    05.06.2018 - 16:35
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Усього в законопроекті 1927 поправок

Верховна рада України розглянула півтори тисячі поправок до законопроекту про антикорупційний суд, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в законопроекті 1927 поправок. Відзначимо, близько 50 поправок були пропущені, до них повернуться після проходження усіх правок, так як вони стосуються спірних питань з антикорупційного суду, зокрема повноважень ради міжнародних експертів.

"Є невеликий блок поправок - з 690-ї по 740-у приблизно поправку, де комітет не визначився. Ми повернемося до них в останню годину, коли ми будемо підходити вже до голосування", - відзначала перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що в законопроект про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджений.

Комітет Ради у середу розгляне спірну поправку до законопроекту про антикорупційний суд Комітет Ради розгляне подання на Пономарьова у четвер
Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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