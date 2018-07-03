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Интервью

Рада провалила законопроект о правовых основах функционирования рынков капитала

НовостиФинансы    03.07.2018 - 13:48
Фото: иллюстративное фото
Фото: иллюстративное фото

Парламент полностью отклонил документ

Парламент провалил законопроект №7055 "О рынках капитала и организованных товарных рынках", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы не поддержали принятие проекта за основу, возвращение его на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы, после чего председатель Совета Андрей Парубий объявил об отклонении документа.

"Проект закона №7055 отклонен", - отметил председатель парламента.

Законопроект определял правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществление профессиональной деятельности на указанных рынках, регулировал отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативов и сделок с ними.

Так, проектом планировалось создание правового поля и урегулирование отношений, связанных как с биржевыми, так и с внебиржевыми деривативами; планировалось урегулировать вопросы развития инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования рынка деривативов, в частности, путем имплементации положений регламента EMIR в части создания торгового репозитория и центрального контрагента, которые должны функционировать в соответствии с европейскими стандартами.

Предусматривалось введение существования института квалифицированных инвесторов, создание альтернативной фондовой торговой площадки и внедрение регулирования деятельности по оказанию информационных услуг на фондовом рынке.

Также предлагалось адаптировать нормы, регулирующие профессиональную деятельность торговца ценными бумагами в соответствии с нормами указанного акта ЕС, трансформируя их в полноценные инвестиционные фирмы и расширяя перечень лицензионных видов деятельности, которые ими могут осуществляться.

Кроме того, планировалось унифицировать подходы к регулированию деятельности бирж, осуществляющих торговлю ценными бумагами, деривативами, валютными ценностями, товарами и другими активами путем внедрения института оператора рынка - лица, которое получает лицензию на организацию торговли такими активами на соответствующем рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада на этой неделе рассмотрит пять необходимых для сотрудничества с ЕС законопроектов. Всего в списке правительства 57 таких законопроектов.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: капитал, рынок  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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