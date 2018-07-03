Рада провалила законопроект про правові засади функціонування ринків капіталу

Парламент відхилив документ повністю

Парламент провалив законопроект №7055 "Про ринки капіталу і організовані товарні ринки", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи не підтримали прийняття проекту за основу, повернення його на доопрацювання в комітет і суб'єкту законодавчої ініціативи, після чого голова Ради Андрій Парубій оголосив про відхилення документа.

"Проект закону №7055 відхилений", - зазначив голова парламенту.

Законопроект визначав правові основи функціонування ринків капіталу і організованих товарних ринків в Україні, здійснення професійної діяльності на зазначених ринках, регулював відносини, що виникають при емісії і обігу цінних паперів, укладенні та виконанні деривативів та операцій з ними.

Так, проектом планувалося створення правового поля та врегулювання відносин, пов'язаних як з біржовими, так і позабіржовими деривативами; планувалося врегулювати питання розвитку інфраструктури, необхідної для повноцінного функціонування ринку деривативів, зокрема, шляхом імплементації положень регламенту EMIR в частині створення торгового репозиторію і центрального контрагента, які повинні функціонувати у відповідності з європейськими стандартами

Передбачалося введення існування інституту кваліфікованих інвесторів, створення альтернативної фондової торгової площадки і впровадження регулювання діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Також пропонувалося адаптувати норми, що регулюють професійну діяльність торговця цінними паперами у відповідності з нормами зазначеного акта ЄС, трансформуючи їх у повноцінні інвестиційні фірми і розширюючи перелік ліцензійних видів діяльності, які ними можуть здійснюватися.

Крім того, планувалося уніфікувати підходи до регулювання діяльності бірж, що здійснюють торгівлю цінними паперами, деривативами, валютними цінностями, товарами та іншими активами шляхом впровадження інституту оператора ринку - особи, яка отримує ліцензію на організацію торгівлі такими активами на відповідному ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада на цьому тижні розгляне п'ять необхідних для співробітництва з ЄС законопроектів. Всього в списку уряду 57 таких законопроектів.