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Рада провалила закон, позволявший чиновникам скрывать имущество с помощью детей

Украина, Вторник 21 июля 2020 15:11
Рада провалила закон, позволявший чиновникам скрывать имущество с помощью детей
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Нардепы отказались направить проект на повторное второе чтение

Верховная рада провалила во втором чтении законопроект №3355-1, который позволил бы скрывать чиновникам имущество с помощью детей. За его принятие во втором чтении проголосовали лишь 214 нардепов при 226 минимально необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

При этом парламентарии отказались направить его на повторное второе чтение в профильный комитет. Таким образом, глава ВР Дмитрий Разумков объявил, что законопроект отклонен.

В частности, проект предлагал исключить из числа членов семьи декларанта детей, которые с ним не проживают. То есть, документ позволял избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, с ними не проживающих.

Подчеркнем, сейчас закон предусматривает, что чиновники должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и те, которые принадлежат членам их семей, или находятся в их пользовании.

Кроме того, этот проект предлагал не декларировать доходы советникам президента Украины на общественных началах.

Напомним, в мае парламент одобрил данный проект за основу, тогда его поддержали 244 парламентария.

Как писало РБК-Украина, вчера Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко.

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