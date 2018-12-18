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Рада провалила закон про приватних детективів з пропозиціями президента

Новини » Політика    18.12.2018 - 13:36
Рада провалила закон про приватних детективів з пропозиціями президента
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Згідно з пропозиціями Порошенко, у законі були уточнені права суб’єктів приватної детективної діяльності

Верховна рада України провалила раніше ветований главою держави законопроект №3726 "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" з пропозиціями президента Петра Порошенка, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за схвалення документу у цілому проголосував лише 161 парламентар, а за його направлення у комітет на доопрацювання - 170 нардепів.

"Я змушений зараз повідомити, що закон про приватну детективну (розшукову) діяльність відхилено", - підсумував спікер парламенту Андрій Парубій та додав, що сподівається на перевнесення цього закону.

Відзначимо, згідно з пропозиціями Порошенко, у законі були уточнені права суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Крім того, планувалося дозволити детективам за згодою підприємств, установ, організацій у визначеному обсязі ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях з необхідними для здійснення детективної діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Згідно з пропозиціями президента, планувалося визначити, що свідоцтво про право на здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності видається безстроково на платній основі протягом 10 днів з дня подання документів для його отримання, за його видачу мала справлятися разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Плату за видачу свідоцтва планувалося зараховувати до держбюджету.

Також у документі були визначені підстави для анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю .

Нагадаємо, в квітні 2017 року Рада легалізувала роботу приватних детективів, схваливши в другому читанні законопроект №3726 "Про приватну детективну (розшукову) діяльність". За документ проголосував 261 парламентар. А у першому читанні документ схвалили в квітні 2016 року.

Однак в червні минулого року Порошенко наклав вето на закон про приватних детективів і повернув його депутатам з власними пропозиціями.

Так, президент повернув закон на доопрацювання з пропозиціями привести деякі його норми у відповідність до чинного законодавства. Зокрема, йдеться про норми, які дозволяють приватним детективам вести спостереження і збирати інформацію, яка може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, що прямо суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України.

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Теми: Засідання Ради
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