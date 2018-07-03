Рада  провалила проект по размещению соцрекламы с изображением участников боевых действий

Законопроект был разработан с целью увеличения доли социальной рекламы

Верховная рада Украины провалила законопроект №7360 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно размещения социальной рекламы с изображением участников боевых действий, волонтеров и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством", передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы не поддержали законопроект за основу, за возвращение его на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы. После этого председатель ВР Андрей Парубий объявил об отклонении проекта.

"Я объявляю, что проект №7360 закона отклонен", - сказал спикер парламента.

"Данный законопроект призван обязать распространителей наружной рекламы, независимо от форм собственности, размещать социальную рекламу в виде изображений (фотографии, другие художественные произведения) участников боевых действий, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, лиц, за участие в боевых действиях получили звание Герой Украины, Ордена Украине или Медали Украине, волонтеров, погибших участников антитеррористической операции, в объеме не менее 2% общей площади поверхностей рекламных средств, право на использование которых для размещения внешней рекламы предусмотрено соответствующим разрешением (разрешениями) ", - отмечалось в пояснительной записке.

Предлагалось установить, что размещение такой социальной рекламы осуществляется распространителями рекламы, как по заказу органов местного самоуправления, так и по заказу органов государственной власти или собственной инициативе распространителей.

Планировалось предусмотреть, что на период размещения указанной соцрекламы распространитель освобождается от оплаты за временное пользование местом расположения рекламных средств, находящимся коммунальной или госсобственности, на которых размещена соцреклама, на протяжении всего времени размещения.

"Законопроект разработан с целью увеличения доли социальной рекламы и закрепление обязанности ее бесплатного размещения распространителями внешней рекламы, независимо от форм их собственности", - подчеркивали автору документа.

Напомним, правительство направило 200 млн гривен на компенсацию за жилье для семей погибших участников боевых действий за рубежом и для лиц с инвалидностью I-II группы.