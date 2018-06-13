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Кабмин направил 200 млн гривен на компенсацию семьям участников боевых действий

НовостиПолитика    13.06.2018 - 13:19
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Средства направлены на компенсацию за жилье для семей погибших участников боевых действий за рубежом

Правительство направило 200 млн гривен на компенсацию за жилье для семей погибших участников боевых действий за рубежом и для лиц с инвалидностью I-II группы. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

На заседании 13 июня правительство утвердило распределение субвенции на выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий за рубежом и для лиц с инвалидностью I-II группы на общую сумму 200 млн гривен.

Данное распоряжения позволит выплатить денежную компенсацию за жилые помещения 189 людям. Реализация документа после согласования с комитетом Верховной рады по вопросам бюджета будет способствовать усилению социальной защиты вышеупомянутых категорий.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, Кабмин предлагает урегулировать обеспечение военнослужащих-переселенцев жильем.  
 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Компенсация, жилье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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