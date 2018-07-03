Рада провалила проект по розміщенню соцреклами із зображенням учасників бойових дій

Законопроект був розроблений з метою збільшення частки соціальної реклами

Верховна рада України провалила законопроект №7360 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення соціальної реклами з зображенням учасників бойових дій, волонтерів та інших осіб, які мають особливі заслуги перед Вітчизною", передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи не підтримали законопроект за основу, за повернення його на доопрацювання в комітет і суб'єкту законодавчої ініціативи. Після цього голова ВР Андрій Парубій оголосив про відхилення проекту.

"Я оголошую, що проект №7360 закону відхилено", - сказав спікер парламенту.

"Даний законопроект покликаний зобов'язати розповсюджувачів зовнішньої реклами, незалежно від форм власності, розміщувати соціальну рекламу у вигляді зображень (фотографії, інші художні твори) учасників бойових дій, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, осіб, за участь у бойових діях отримали звання Герой України, Орден Україні або Медалі Україні, волонтерів, загиблих учасників антитерористичної операції, в обсязі не менше 2% загальної площі поверхонь рекламних засобів, право на використання яких для розміщення зовнішньої реклами передбачено відповідним дозволом (дозволами) ", - наголошувалося в пояснювальній записці

Пропонувалося встановити, що розміщення такої соціальної реклами здійснюється розповсюджувачами реклами, як за замовленням органів місцевого самоврядування, так і на замовлення органів державної влади або власною ініціативою розповсюджувачів.

Планувалося передбачити, що на період розміщення зазначеної соцреклами розповсюджувач звільняється від оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають комунальної або державної власності, на яких розміщена соцреклама, протягом усього часу розміщення.

"Законопроект розроблений з метою збільшення частки соціальної реклами та закріплення обов'язку безплатного розміщення розповсюджувачами зовнішньої реклами, незалежно від форм їх власності", - підкреслювали автору документа.

Нагадаємо, уряд направив 200 млн гривень на компенсацію за житло для сімей загиблих учасників бойових дій за кордоном і для осіб з інвалідністю I-II групи.