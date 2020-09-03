Верховная рада провалила изменения в Избирательный кодекс. Нардепы отклонили соответствующий законопроект №3971 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении отдельных избирательных процедур".
Об этом сообщает РБК-Украина.
За основу закон поддержали лишь 108 парламентариев, направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата.
После этого глава парламента Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.
Документом предлагалось уточнение:
Этот документ предлагал исключить из кодекса положение об особенностях территориальной организации выборов депутатов городского совета города с количеством избирателей 2 млн и более, а также о порядке образования территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение соответствующих местных выборов.
"Мы с голоса приняли правку нашего коллеги, но когда начали образовывать избирательные комиссии, в частности в Киеве, поняли, что нельзя реализовать в жизнь", - прокомментировала заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Алина Загоруйко.
Отметим, в материале РБК-Украина "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии" анонсировалось, что Рада планирует до местных выборов внести изменения в Избирательный кодекс. Изменения должны были касаться ряда технических моментов, среди которых - работа Национальной полиции во время кампании.
Напомним, избирательный процесс в Украине стартует 5 сентября, сами выборы пройдут 25 октября.