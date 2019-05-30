Рада просит о новых санкциях против РФ

Верховная рада Украины одобрила проект постановления №10125 об обращении парламента к международному сообществу по новым санкциям против РФ из-за нарушений прав коренных народов в Российской Федерации, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления после ряда неудачных попыток поддержали 234 нардепа.

Так, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить действия РФ, направленные на нарушение и ограничение политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации как такие, что противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права.

"Использовать все возможные виды санкций к должностным лицам органов государственной власти Российской Федерации, причастных к преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов... использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении Российской Федерации с целью восстановления свободы слова, совести и мирных собраний", - указано в тексте постановления.

Также нардепы предлагают международному сообществу усиливать политико-дипломатическое давление на Россию с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушения суверенитета автономных республик РФ как формы национальной государственности коренных народов, обеспечения полного и реального равенства лиц, принадлежащих к коренным народам.

Парламентарии также просят обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов России, требовать от властей РФ вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных заведениях в полном объеме, устранить искусственные препятствия на пути развития системы высшего образования на языках коренных народов.

Напомним, ВР планировала обратиться к международным организациям с целью осуждения давления на коренные народы в России еще на прошлой пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раду внесли проект постановления №10125 об обращении ВР к международному сообществу об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

По словам главы комитета по иностранным делам Анны Гопко, Кремль усилил политическое давление на коренные народы на территории РФ. В частности, речь идет о системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России.