Рада пропонує зміни для переселенців у програмі "єОселя"

За її словами, з моменту запуску програми "єОселя" видано близько 20 тис. іпотечних кредитів, з яких внутрішньо переміщеним особам лише 200. При цьому в Україні налічується нині 4,9 млн офіційно зареєстрованих ВПО, з яких щонайменше 26% потребують соціального захисту.

Такий низький показник участі цієї категорії громадян в програмі "єОселя" свідчить, на думку парламентарки, про одне: умови, які нині пропонує держава, є малоефективними та накладають суттєві обмеження на громадян.

Одна з перших змін, яку слід внести в програму, є зменшення віку житла, яке можна купити за допомогою програми "єОселя". Наразі, за умовами, це може бути тільки житло, яке введене у експлуатацію не пізніше, ніж 3 роки назад.

Тобто, сюди не підпадають квартири, які були збудовані не тільки в 90-тих роках, а і взагалі вся житлова нерухомість, збудована до 2021 року, коли у країні був свого роду будівельний бум.

Змінити цю норму потрібно не просто так. Річ у тому, що переселенці з районів, які або тимчасово окуповані, або де нині ведуться бойові дії, далеко не завжди обирають для нової домівки Київ або інші великі міста, де нового житла дійсно багато. В інших регіонах, житла, вік якого перевищує 3 роки, може бути не так багато. До того ж, таке житло зазвичай дорожче.

"За даними порталу ЛУН, який систематично моніторить ринок первинної нерухомості, об’єктів, які підпадають під умови програми, у Кропивницькому, наприклад, лише два, у Вінниці набереться з десяток, а в Рівному 18. Якщо ми підемо за межі регіональних центрів, то там ситуація ще більш показова: знайти будинки, які відповідають умовам програми, скажімо в Жмеринці чи Лубнах - місія фактично неможлива. Це потрібно виправити - ми пропонуємо, щоб ВПО могли купити житло незалежно від того, коли воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання", - зауважила Шуляк.

Вона також додала, що інша важлива зміна, - зменшення для ВПО першого внеску за житло, придбане за програмою "єОселя". На сьогодні, кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, вчителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла - 7%.

При цьому перший внесок нині має становити 20% вартості житла. Подібні обмеження, на думку голови профільного комітету, суттєво б’ють по ефективності програми: потрібно переглянути розмір ставки до 3%, а поріг першого внеску до 15%, адже люди, які втратили все і починають будувати життя з чистого аркуша, потребують підтримки держави.

Парламентарка нагадала, що з початку поточного року українцям, чиє житло було зруйноване внаслідок російської збройної агресії, дозволили поєднувати можливості державних програм "єОселя" і "єВідновлення". Це дає змогу українцям, які втратили своє житло через війну, взяти іпотеку і скористатися сертифікатом для покриття першого внеску за нову оселю.

"Але за відсутності сертифікату "єВідновлення", тобто, у випадку, якщо житло не знищене, але через війну проживати у ньому неможливо, цю суму потрібно сплачувати з власної кишені. Для значної кількості переселенців вона - непідʼємна, тому розмір авансового платежу слід зменшити - до 15%. Крім цього, ми пропонуємо встановити для них пільгову кредитну ставку у 5% на весь термін кредиту замість 7%”, - зауважила Шуляк.

Ще одна важлива зміна, яку пропонує внести парламент - створити пільгові умови кредитування за програмою "єОселя" для сімей з дітьми, оскільки запит на пільгове кредитування з боку саме великих родин - також надзвичайно високий, але фінансові можливості у багатьох з них обмежені.

"Держава не має права залишатися осторонь, якщо хоче зберегти гідні умови для життя громадян і попередити нові хвилі вимушеної еміграції. Тому ми будемо ініціювати всі ці зміни, і сподіваємось на позитивне рішення Уряду у цьому напрямку. На сьогодні, підтримка внутрішньо-переміщених осіб, які змушені через війну шукати нові домівки - одне з найпріоритетніших завдань держави", - підсумувала Шуляк.