Рада проголосует за обновленный состав ЦИК в первую неделю апреля, - Геращенко

Верховная рада проголосует за обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в первую неделю апреля. Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Как вы знаете, представлены кандидатуры в представители ЦИК. Согласно законодательству, они должны пройти соответствующую проверку. Сейчас она продолжается. Эта неделя уже есть и загружена, и не успевают провести эту проверку", - рассказала Геращенко.

Она добавила, что, по ее мнению, за новый состав ЦИК проголосуют в первую сессионную неделю апреля.

Напомним, в конце февраля председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявлял, что парламент может проголосовать за назначение новых членов Центризбиркома после 13 марта 2018 года. Тогда он объяснял сроки голосования тем, что пять служб, которые проводят проверку кандидатов на должности в ЦИК, не успеют завершить работу к ближайшей пленарной неделе.